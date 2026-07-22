21 juillet : une Fête nationale célébrée entre cérémonies religieuses, frites et défilés (Photos)

Plusieurs événements ont rythmé la journée de la Fête nationale, ce mardi 21 juillet, marquant le 196e anniversaire de la Belgique. Entre cérémonies religieuses, rencontres avec les citoyens et festivités populaires, la famille royale a célébré la fête nationale de différentes façons.

La journée avait commencé par le traditionnel Te Deum, en la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule. Cette célébration d’environ 45 minutes a donné le coup d’envoi des festivités de la fête nationale. Plusieurs dignitaires politiques étaient présents dans l’assemblée, parmi lesquels le Premier ministre Bart De Wever. Des centaines de personnes étaient présentes autour de la cathédrale pour acclamer les souverains à leur sortie. Le couple royal, ainsi que leurs quatre enfants, ont effectué un bain de foule.

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Le 21 juillet a également pris des accents royaux mardi matin à Liège. La Cité Ardente a en effet célébré la fête nationale aux côtés de la princesse Astrid et du prince Lorenz, présents au Te Deum en la cathédrale Saint-Paul de Liège. Le prince Laurent et la princesse Claire ont de leur côté célébré le Te Deum en la cathédrale Saint-Quentin, à Hasselt.

À la mi-journée, vers 12h30, la commissaire européenne en charge de l’Égalité, de l’État de préparation et de la Gestion des crises, Hadja Lahbib, a visité le village européen, place du Grand Sablon à Bruxelles. Celui-ci proposait au public plusieurs animations, ainsi que des expériences immersives et interactives autour de deux espaces thématiques : la démocratie en action et la défense européenne.

Vers 16h00, le roi Philippe et la reine Mathilde sont arrivés sur la place des Palais pour assister au défilé civil et militaire. Ce dernier a duré environ deux heures, avec une succession de défilés à pied, aérien et motorisé. Le nouvel avion de chasse de la Défense, le F-35, a effectué son premier bain de foule aérien, survolant la place des Palais. Lors du défilé civil, un accent particulier a été mis sur les services qui avaient été impliqués dans les inondations ayant frappé la Belgique il y a cinq ans. De nombreuses personnalités politiques y ont assisté.

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Parallèlement au défilé, une fête se tenait toute la journée au parc Royal, avec des animations et spectacles pour enfants, des concerts, ainsi que des parades folkloriques. La princesse Astrid et le prince Lorenz s’y sont rendus vers 18h30.

Une fois le défilé terminé, le roi Philippe, la reine Mathilde, et leurs quatre enfants se sont dirigés vers les Marolles pour partager des frites avec des Bruxellois, à l’occasion de l’action “Tout le Monde à Table” sur la place du Jeu de balle. Les souverains ont été accueillis sous les applaudissements nourris de la foule peu après 19h00, avant d’échanger 30 minutes avec leurs voisins et voisines, des habitants du quartier des Marolles, autour d’une portion de frites et d’une bière.

En soirée, les festivités se sont poursuivies dans le parc du Cinquantenaire, à l’occasion de la “Belgian Party”, lors de laquelle plusieurs artistes belges se sont produits à partir de 21h00. On retrouvait dans la programmation TeddyBear, Tourist le MC, Ghinzu, Camille Yembe, Pierre de Maere, Omdat Het Kan & Average Rob, Hamza ou encore Zap Mama.

Après ces concerts, qui ont enchanté la foule présente, quelque 350 drones ont accompagné un show laser au son d’un DJ Set de Netsky. Le spectacle a mis en avant diverses personnalités et symboles belges, allant de Wout van Aert à la gaufre, en passant par le cinéma. La famille royale a assisté au show lumineux, avant de laisser place au traditionnel feu d’artifice à 23h00, qui a conclu les festivités.

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Belga – Photos : Belga