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Asile et migration : problèmes “structurels” dans les services d’immigration, dit le médiateur fédéral

Le médiateur fédéral David Baele dénonce les problèmes “persistants” et “structurels” dans les services belges de l’immigration pour le traitement des demandes de visa et de séjour, rapporte De Standaard lundi.

En 2025, 1.262 plaintes concernant l’asile et l’immigration ont été déposées auprès du médiateur. Cela représentait 44 % de l’ensemble des dépôts. En 2023, cette proportion s’élevait encore à 37 %.

Les plaintes font suite à des délais de traitement longs – jusqu’à éxcéder le cadre légal -, un manque d’information, un accès difficile, une communication peu claire et des demandes rejetées sans motivation suffisante. “Dans de nombreux cas, les droits civils de ces personnes ne sont pas respectés”, explique M. Baele.

Une partie moins importante des plaintes concerne également le SPF Affaires étrangères, responsable des ambassades belges à l’étranger et qui assure prendre ce rapport “très au sérieux”.

Belga

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