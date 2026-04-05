Grave incendie rue Wéry à Ixelles: deux personnes blessées, dont une dans un état préoccupant

Un incendie de toiture survenu dans la nuit de samedi à dimanche rue Wéry, à Ixelles, a fait deux blessés et rendu l’immeuble inhabitable, ont indiqué dimanche les pompiers de Bruxelles.

Les deux victimes ont été évacuées à l’aide d’une auto-échelle puis immédiatement prises en charge par les services médicaux. Elles ont été transportées à l’hôpital, dont l’une, brûlée, vers l’hôpital militaire dans un état jugé préoccupant

Le sinistre a été signalé vers 02h40 à la centrale 112. À leur arrivée, les secours ont constaté un feu de toiture pleinement développé dans un immeuble de quatre étages comptant deux appartements par niveau. Les autres occupants du bâtiment ainsi que les habitants d’une maison voisine ont également été évacués avec l’aide de la police.

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Les pompiers ont combattu l’incendie par une attaque intérieure et avec plusieurs auto-échelles. Des moyens ont aussi été déployés rue Kerckx, à l’arrière du bâtiment, afin d’éviter toute propagation aux habitations voisines.

L’incendie a été maîtrisé vers 03h15, mais les opérations de déblai, de sécurisation et de recherche de victimes ont encore duré plusieurs heures.

Plusieurs portes ont dû être forcées. Le dernier étage est entièrement détruit. L’intervention s’est terminée vers 06h00 et un large périmètre de sécurité a été mis en place. En raison des dégâts causés par le feu et l’eau, le bâtiment a été déclaré inhabitable. Le gaz et l’électricité ont été coupés et les occupants sont pris en charge par leur famille, la police et les services communaux.

La cause de l’incendie reste à déterminer. Les pompiers ont en outre relevé l’absence de détecteurs de fumée, pourtant obligatoires.

Belga – Photo : Siamu Bruxelles