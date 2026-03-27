Quatre personnes hospitalisées après un incendie à Saint-Gilles

Quatre personnes ont été hospitalisées jeudi soir après un incendie dans un appartement de la chaussée de Waterloo, à Saint-Gilles, à proximité de la station Horta, a indiqué vendredi matin Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Les secours ont été appelés à 22h44 pour un feu dans un appartement situé dans un immeuble de quatre étages. À l’arrivée des pompiers, trois personnes s’étaient réfugiées sur un balcon et ont dû être secourues, tandis qu’une quatrième a pu être évacuée par les escaliers. Les quatre victimes ont été emmenées à l’hôpital après avoir été incommodées par les fumées.

L’origine de l’incendie reste inconnue à ce stade, selon Walter Derieuw. L’appartement touché est complètement sinistré et l’immeuble est inhabitable. Sibelga a coupé le gaz et l’électricité.

Belga/Photo : pompiers de Bruxelles