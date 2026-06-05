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La Belgique veut être sur la ligne du Vendée Globe 2028, avec Denis Van Weynbergh en team manager et Quentin Debois à la barre

La Belgique veut être sur la ligne du Vendée Globe 2028 avec Denis Van Weynbergh en Team Manager au sol (et co-skipper sur les courses de qualification en double) et Quentin Debois à la barre, ont-ils annoncé ce vendredi.

Quentin Debois a battu en janvier dernier le record du monde de la traversée de l’Atlantique à la voile en solitaire, d’est en ouest à bord d’un Mini 6.50, en arrivant à San Salvador aux Bahamas à 7h30 heure belge samedi. Le skippeur liégeois avait démarré sa traversée le mardi 6 janvier de Cadix en Espagne. Il est le premier Belge à battre un record du monde à la voile.

Le  Bruxellois Denis Van Weynbergh est lui devenu, en mars 2025 le premier Belge à terminer le Vendée Globe. Il nous racontait ses 117 jours d’aventure, et son retour sur terre dans le Hors Cadre ci-dessous.

Pour représenter une nouvelle fois la Belgique au Vendée Globe, ils devront trouver des partenaires avant fin 2026. Le départ de ce tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance sera lancé le 12 novembre 2028. À ce jour, seuls 130 skippers ont réussi l’exploit de terminer le Vendée Globe.

Depuis des années, des Belges participent à des Transatlantiques, mais aucun n’avait participé et terminé le Vendée Globe. J’ai démontré que c’est possible. Aujourd’hui, je souhaite inciter d’autres skippers belges à se lancer dans l’aventure, mêmes si les défis sont immenses. C’est bien de le faire une fois, c’est encore mieux de le faire plusieurs fois ! Je suis dans une démarche de transmission, de ‘passage de témoin’ avec Quentin. Notre objectif est d’instaurer une nouvelle tradition : aligner un Belge au départ de chaque édition du Vendée Globe“, a commenté Denis Van Weynbergh.

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