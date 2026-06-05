Une dizaine de sacs de déchets ramassés par des élèves bruxellois dans le Parc Elisabeth

Des élèves de l’école communale Armand Swartenbroeks ont participé jeudi à un ramassage de déchets dans le Parc Elisabeth, situé à cheval sur les communes bruxelloises de Koekelberg et Ganshoren, dans le cadre de la campagne “We Are Park”.

Le bilan de cette première journée d’action était déjà lourd, selon le cabinet de la secrétaire d’État bruxelloise Ans Persoons, chargée de l’Environnement, qui s’est rendue sur place. Plus d’une dizaine de sac-poubelles contenant notamment des bonbonnes de gaz, des bouteilles et un matelas ont été remplis par les élèves.

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Cette action marque le coup d’envoi de “We Are Park”, une campagne menée par Bruxelles Environnement depuis 2021. “La propreté constitue une priorité pour notre commune. Nous espérons que cette action de sensibilisation contribuera durablement à réduire les dépôts de déchets sauvages dans ce poumon vert de Koekelberg“, affirme la bourgmestre de la commune, Olivia P’tito.

Pour l’occasion, une zone du parc n’a pas été nettoyée pendant trois jours. Les déchets s’y sont accumulés, bien que 58 poubelles soient présentes dans le parc. “Trop souvent encore, les gens laissent traîner leurs déchets en pensant que quelqu’un d’autre s’en chargera. En 2025, les services de Bruxelles Environnement ont ramassé près de 500 tonnes de déchets dans les parcs“, indique de son côté Mme Persoons.

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La campagne se tiendra jusqu’à mi-septembre, dans 19 parcs de la capitale. L’objectif affiché est de sensibiliser les citoyens à la gestion des déchets et à la préservation des espaces verts. “Les déchets ont un impact considérable sur la biodiversité. À titre d’exemple, un seul mégot de cigarette peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau“, rappelle le cabinet la secrétaire d’État bruxelloise. Dans ce contexte, diverses actions seront mises en place, telles que des opérations collectives de nettoyage, des activités sportives ou des défis de tri.

Belga