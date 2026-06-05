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Une habitation d’Anderlecht visée par un cocktail Molotov

Une habitation de la commune bruxelloise d’Anderlecht a été visée par un cocktail Molotov dans la nuit de jeudi à vendredi, a confirmé la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest). L’incident n’a pas fait de victime.

Nos équipes ont été appelées vers 04h00 pour un incendie à l’entrée d’une habitation de la rue des Mégissiers à Anderlecht“, indique la police de Bruxelles-Midi. “À l’arrivée des forces de l’ordre, le feu naissant avait déjà été éteint par les habitants. Certains éléments laissent penser qu’il s’agirait d’un acte criminel. Après la ventilation du bâtiment et un contrôle des pompiers, l’immeuble a été déclaré habitable. Il est uniquement question de dégâts matériels et personne n’a été blessé.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances des faits, a ajouté la police.

►Lire aussi | Deux personnes arrêtées en lien avec une explosion devant une habitation à Molenbeek

Belga

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