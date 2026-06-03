Deux personnes arrêtées en lien avec une explosion devant une habitation à Molenbeek

Un suspect, majeur, a été placé sous mandat d’arrêt à la suite de la violente explosion qui s’est produite rue de la Borne à Molenbeek-Saint-Jean le 19 mai, annonce la zone de police Bruxelles-Ouest mercredi. Un deuxième suspect, mineur, a été placé en IPPJ.

Le 19 mai 2026 vers 02h12, une explosion s’est produite à l’extérieur d’une habitation. Une personne a été légèrement blessée et des dégâts matériels limités ont été constatés aux bâtiments environnants. La police est immédiatement intervenue sur les lieux et a ouvert une enquête.

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“En peu de temps, plusieurs suspects ont pu être identifiés. Dans ce cadre, plusieurs perquisitions ont été menées le 28 mai 2026”, explique la zone de police. “Un suspect majeur a été inculpé, comme auteur ou co-auteur, de destruction volontaire par explosion avec coups et/ou blessures volontaires, dans un lieu habité.”

L’enquête se poursuit.

Belga