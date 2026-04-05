Forest: un incendie ravage un appartement squatté

À Forest, un incendie s’est déclaré samedi après-midi dans un immeuble à appartements. Aucun blessé n’est à déplorer, mais le logement touché est devenu inhabitable, selon les pompiers de Bruxelles.

C’est un habitant de la rue Saint-Denis qui a alerté les services de secours samedi vers 17h00 après avoir remarqué de la fumée au rez-de-chaussée d’un bâtiment de deux étages. Sur place, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un appartement squatté.

“Lors de l’appel au centre d’urgence, il avait été indiqué que deux personnes pouvaient éventuellement se trouver dans l’appartement, mais nous n’avons trouvé personne“, explique le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. “Les occupants du premier étage ont pu être évacués sains et saufs. Au deuxième étage, nous avons dû forcer la porte, mais personne ne s’y trouvait non plus.”

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Les pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie, mais l’appartement du rez-de-chaussée est inhabitable.

“Dans l’appartement, nous avons également trouvé deux bonbonnes de butane“, poursuit Walter Derieuw. “Ce n’est pas interdit, mais il est plus sûr de les stocker à l’extérieur. L’installation électrique et l’alimentation en gaz avaient également été bricolées, ce qui représentait un risque pour la sécurité. Mais la cause exacte de l’incendie n’est pas encore connue.”

Avec Belga – Photo : Siamu Bruxelles