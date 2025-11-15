La Brasserie Cantillon fête ses 125 ans

Au programme de cette journée : visites guidées en français, anglais, néerlandais et italien, proposées dès 7h du matin, suivies d’une dégustation spéciale.

Et ce succès, il n’était pas garanti dès le départ. “Quand j’ai débuté, je ne pensais absolument pas que ça marcherait. Quand je me suis rendu compte de la situation de la brasserie, je ne pouvais pas imaginer qu’on atteindrait ça”, se réjouit le patriarche de Cantillon. Cette brasserie a la particularité, d’avoir une saveur familiale : “On tombe dedans petit, c’est comme une vocation”.

Pour l’occasion, la brasserie dévoile un brassin comme en 1900, fidèle aux méthodes anciennes qui ont fait sa réputation dans le monde du lambiek. Et Cantillon garde le regard tourné vers l’avenir : un conservatoire retraçant l’histoire de la brasserie et de la gueuze ouvrira dans un an.

■ Reportage de Simon Breem, Thibaut Rommens et Hugo Moriamé