Une personne coincée dans un volet de la station Madou secourue par les pompiers
Les pompiers de Bruxelles ont dû intervenir dans la nuit de mardi à mercredi pour secourir une personne coincée dans un volet roulant à la station de métro Madou, a confirmé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.
L’incident s’est produit vers 4h30. La victime a reçu des antidouleurs pendant que les pompiers et les agents de la Stib la libéraient. Elle a ensuite été transportée à l’hôpital. Son état n’était pas critique.
Belga