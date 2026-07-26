Balle pelote: la discipline veut se féminiser

C’est un sport bien belge qui a pris ses quartiers sur la Grand-Place de Bruxelles aujourd’hui. La balle pelote, discipline reconnue comme patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, y disputait aujourd’hui la 43e édition du Grand Prix de la Ville de Bruxelles. Depuis 2 ans, les femmes aussi y prennent part, mais elles ne sont pas nombreuses… La Fédération des jeux de paumes aimerait donc en initier davantage.

La Grand-Place était transformée, ce dimanche, en ballodrome. C’est la deuxième année que des équipes féminines participent au Grand Prix de la Ville de Bruxelles de balle pelote. “Avoir cinq équipes, c’est déjà très bien. Maintenant, on espère que ça va s’agrandir au fur et à mesure et qu’on aura plus d’équipes dans ce championnat. Ce serait sympa“, commente Julie Marlair, membre de l’équipe de Basilly-Silly.

Deux joueuses de chacune des cinq équipes du championnat belge ont été sélectionnées pour disputer ce tournoi et ont reçu beaucoup de soutien de la part de toutes les personnes venues voir ce sport ce dimanche.

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La balle pelote est aujourd’hui reconnue comme patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et pourrait rentrer, en 2027, sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Ce sport compte aujourd’hui moins de 2000 affiliés. Cette 43e édition se terminera ce dimanche soir avec la remise des prix à l’hôtel de ville.

■ Reportage d’Anais Corbin et Stéphanie Mira