Fête nationale : les dernières répétitions du défilé civil
À J-1 avant la fête nationale, c’est l’heure des derniers préparatifs, notamment pour celles et ceux qui vont défiler demain sur la place des Palais.
Ce lundi midi, c’étaient les ultimes répétitions pour les cadets de la police qui défileront à pied. Elles avaient lieu dans la caserne de la police fédérale, à Etterbeek. Parmi les cadets, certains vivent leurs premières répétitions, d’autres participent au défilé pour la troisième année consécutive. Si le stress est toujours au rendez-vous, l’expérience permet peu à peu de gagner en assurance.
■Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet et Yannick Vangansbeek
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