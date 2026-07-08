Fête au Parc, concert au Cinquantenaire, feu d’artifice: voici le programme du 21 juillet

La traditionnelle Fête au Parc proposera à nouveau, le 21 juillet, une journée d’animations gratuites au cœur de Bruxelles, avant un grand concert au parc du Cinquantenaire suivi d’un spectacle de lasers, de drones et du feu d’artifice. Les organisateurs ont présenté mercredi le programme de cette édition 2026.

De 10h00 à 20h00, les visiteurs pourront découvrir plusieurs villages thématiques répartis entre le palais de Justice et le Parlement, en passant par le parc de Bruxelles, le Mont des Arts, le Sablon et la rue de la Régence. Le village de la police fédérale et locale prendra place à la place Poelaert, tandis que le village de la défense s’installera place Royale. Le village européen, les Anciens Gendarmes et la Stib seront présents au Sablon, alors que plusieurs services publics fédéraux disposeront de stands rue de la Régence.

Le parc de Bruxelles accueillera par ailleurs le National Sports Day destiné aux enfants. Des initiations, démonstrations, concerts, fanfares et parades folkloriques sont également annoncés tout au long de la journée.

Le défilé civil et militaire débutera à 16h00 sur la place des Palais. À 18h30, la princesse Astrid et le prince Lorenz sont attendus au Sablon.

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Les organisateurs ont également annoncé la participation des gilles de Strépy-Bracquegnies. Ils ont indiqué avoir souhaité les associer symboliquement à l’événement afin de partager leur peine et de rappeler que, “même endeuillé, le monde du folklore continue de faire vivre ses traditions“.

Comme chaque année, plusieurs institutions ouvriront exceptionnellement leurs portes au public, notamment la Chambre, le Sénat, la Cour des comptes, Bozar, les Musées royaux des Beaux-Arts, le Musée des Instruments de Musique ainsi que plusieurs lieux de culte.

La journée se clôturera à 21h00 au parc du Cinquantenaire par un grand concert, suivi d’un spectacle de lasers, de drones et d’effets spéciaux, avant le traditionnel feu d’artifice.

Belga – Photo : Belga Image