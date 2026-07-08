Bal National : Belle Perez et les moules belges à l’affiche des festivités du 21 juillet

Le Bal National fêtera sa 23e édition le 20 juillet sur la place du Jeu de Balle à Bruxelles, tandis que le Resto National célèbrera le lendemain son 15e anniversaire avec, pour la première fois, des moules belges cultivées en mer du Nord. La Ville de Bruxelles a présenté mercredi le programme de ces deux rendez-vous populaires organisés dans le quartier des Marolles.

Entièrement gratuit, le Bal National rassemble chaque année quelque 15.000 personnes à la veille de la Fête nationale, rappellent les organisateurs. Les festivités débuteront à 19h00 avec une animation dansée d’Upside Down, avant les prestations du groupe a cappella Just Vox, de la chanteuse Belle Perez, du duo Alec Mansion et Thom Dewatt, du DJ Crazy Sir-G et du groupe FC Bokken. La soirée sera présentée par Berre, Anne Demey, alias Nicoleke, et Wally. Elle sera retransmise en direct par notre chaine et sur notre site BX1.be.

En prélude, une Guinguette du Bal National sera organisée le 16 juillet, de 18h00 à 22h00, sur la place du Jeu de Balle avec terrasse éphémère, jeux et concerts gratuits. Le Resto National proposera, le 21 juillet, 2.000 repas, dont environ 450 destinés à des personnes précarisées grâce à l’opération “Tout le monde à table“. Les visiteurs dégusteront pour la première fois des moules belges Bel’Mer, élevées au large de Nieuport, accompagnées d’un vin blanc belge. Une alternative de boulettes végétariennes sauce tomate et frites figurera également au menu.

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Quelque 350 repas seront servis sur la place du Jeu de Balle et une centaine seront livrés à domicile ou dans des maisons de repos du quartier. L’animation musicale sera assurée notamment par Jazz’n Brass, Les Mignonnettes et Mamygnonnettes, le duo Brigitte & Jean-Yves, Rita & Les Martins et le Karaoketjes.

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