Molenbeek renforce son dispositif contre le trafic de drogue après plusieurs fusillades

La commune annonce plusieurs mesures pour répondre à la recrudescence des violences et renforcer la sécurité dans les quartiers concernés.

La commune de Molenbeek-Saint-Jean renforce son dispositif de lutte contre la criminalité liée aux stupéfiants après plusieurs fusillades survenues ces derniers jours dans plusieurs quartiers, a indiqué mardi la commune. Des renforts policiers, des mesures ciblées et une mobilisation accrue des acteurs de terrain sont notamment prévus. Une rencontre est prévue ce mercredi avec les habitants.

La commune évoque des “fusillades” dans les secteurs de l’avenue De Roovere, du quartier Heyvaert et du centre historique. Selon elle, ces violences s’inscrivent dans des conflits entre réseaux criminels liés au trafic de stupéfiants, qui cherchent à étendre leur influence par l’intimidation, la violence et la conquête de territoires.

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Le collège communal rappelle que le dispositif renforcé mis en place après la vague de violences de l’été 2025 a déjà permis plusieurs avancées judiciaires et des condamnations récentes. La bourgmestre faisant fonction Saliha Raiss (Vooruit) s’est rendue sur place avec le collège afin de rencontrer les habitants.

La présence policière a été renforcée grâce au soutien de la police fédérale et de plusieurs zones de police bruxelloises. Une interdiction temporaire de rassemblement sera instaurée dans les secteurs les plus touchés. Les gardiens de la paix renforceront également leur présence, tandis que les travailleurs sociaux de Move intensifieront leurs interventions dans le quartier Heyvaert, l’avenue De Roovere et les rues avoisinantes. Une réunion d’information destinée aux habitants est prévue mercredi à 16h00 à la salle Pythagoras.

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L’enquête judiciaire, menée sous l’autorité du procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, est en cours. La commune appelle également à un renforcement structurel des moyens accordés aux zones de police bruxelloises, estimant que les renforts ponctuels ne suffisent pas face à des réseaux criminels qui dépassent les frontières communales.

Belga – Photo : Belga Image