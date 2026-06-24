La fusion des zones de police lèse-t-elle les quartiers défavorisés? “C’est totalement faux”

Vincent De Wolf, bourgmestre d’Etterbeek, était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Selon un document consulté par La Capitale, la future zone de police unique bruxelloise pourrait être organisée en neuf divisions territoriales. Cette réforme mettra fin aux six zones de police actuelles — Bruxelles-Capitale/Ixelles, Bruxelles-Ouest, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord, Marlow et Montgomery — au profit d’une structure unique, dirigée par un seul chef de corps et un collège réunissant les 19 bourgmestres de la Région.

Les neuf divisions envisagées seraient les suivantes :

Schaerbeek-Saint-Josse

Anderlecht

Molenbeek-Laeken

Pentagone-Forest-Saint-Gilles

Jette-Ganshoren-Koekelberg-Berchem-Sainte-Agathe

Neder-Over-Heembeek-Haren-Evere

Ixelles-Avenue Louise-Quartier européen-Bois de la Cambre

Montgomery (Etterbeek-Woluwe-Saint-Lambert-Woluwe-Saint-Pierre)

Marlow (Auderghem-Uccle-Watermael-Boitsfort)

“Non, on ne complique pas les choses”, assure Vincent De Wolf. “Cela étant dit, tout le monde sait que j’étais opposé à cette fusion. Maintenant qu’elle est actée, nous allons essayer de faire les choses correctement dans l’intérêt des citoyens.”

“Des interprétations totalement erronées”

Le découpage révélé par La Capitale a suscité des critiques. Certains y voient une organisation qui favoriserait les quartiers les plus aisés au détriment des zones plus populaires.

Une lecture que rejette catégoriquement le bourgmestre d’Etterbeek. “Les informations factuelles sur le découpage sont exactes, mais toutes les interprétations qui en sont faites sont fausses.”

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Visiblement agacé, il ne cache pas son irritation à la lecture de l’article. “Cela m’a fait bouillir de rage. Il est impossible de créer une même division entre Molenbeek et Etterbeek, par exemple, en raison de la présence du canal. Les arguments avancés sont ridicules. Pour être regroupées, les communes doivent avoir une continuité territoriale.”

Selon lui, le découpage repose avant tout sur des considérations géographiques et administratives, et non sur des critères socio-économiques ou criminologiques. “Tout le monde savait que Philippe Close serait amené à présider le collège. Il représentait à lui seul près de la moitié des effectifs policiers concernés. Il a pris contact avec les différents acteurs et a voulu montrer l’exemple en privilégiant une logique territoriale cohérente.”

Pour Vincent De Wolf, il ne s’agit donc pas d’un découpage fondé sur les statistiques de criminalité, mais sur une organisation pragmatique du territoire. “L’article évoque des tensions, mais personne ne s’est opposé à ce schéma. Il n’y a eu aucune critique lors des discussions.”

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Une collaboration maintenue entre les divisions

Le bourgmestre réfute également l’idée selon laquelle les futures divisions fonctionneraient en vase clos. “C’est évidemment faux”, répond-il lorsqu’on lui demande si un policier affecté à la division Marlow pourrait être empêché de venir en renfort à Anderlecht. “Rien ne sera figé. Une réserve de 160 hommes et femmes sera notamment dédiée à la gestion des manifestations et des troubles à l’ordre public. Ils recevront une formation spécifique et pourront intervenir là où cela sera nécessaire.”

Bien qu’il continue de rappeler son opposition de principe à la fusion, Vincent De Wolf reconnaît que celle-ci permet de corriger certaines situations qu’il jugeait problématiques. “La composition actuelle des zones de police présente plusieurs incohérences. Cette réforme permet d’y mettre fin. Prenons l’exemple de l’avenue Louise : elle coupait la commune d’Ixelles en deux, ce qui n’avait aucun sens. Nous avons également trouvé des moyens de collaborer efficacement tout en respectant le nouveau cadre de la fusion.”

Si le débat politique autour de la réforme est loin d’être clos, le bourgmestre d’Etterbeek assure désormais vouloir contribuer à sa mise en œuvre afin de garantir son efficacité sur le terrain.