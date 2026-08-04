Une personne blessée au couteau lors d’une rixe à Saint-Gilles: “Le suspect a été privé de liberté”

Une rixe impliquant plusieurs personnes a fait un blessé lundi soir à Saint-Gilles, à proximité de la Gare du Midi, a indiqué la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest). Les jours de la victime ne sont pas en danger.

“Lors d’une patrouille sur la place de la Constitution à Saint-Gilles, les services de police sont intervenus vers 21h20 à la suite d’une rixe impliquant plusieurs personnes“, a précisé la police.

Au cours de l’intervention des policiers, l’un des participants à l’altercation a porté “un coup de couteau à une autre personne et l’a blessée au dos“, a indiqué la police.

Les inspecteurs des forces de l’ordre sont ensuite parvenus à maîtriser et à menotter l’homme armé. “Le couteau utilisé a été saisi. Le suspect a été privé de liberté“, a ajouté la police.

Après avoir reçu les premiers soins d’un inspecteur de police, la victime a été conduite à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.

Belga – Photo : Google Street View