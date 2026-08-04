Prévention à Bruxelles : les coupes budgétaires sont confirmées, 14 projets ne seront pas reconduits en 2026

La décision redoutée par plusieurs associations du secteur de la prévention à Bruxelles est finalement tombée : quatorze des 39 projets financés en 2025 par le Plan global de sécurité et de prévention (PGSP) ne seront pas reconduits en 2026, rapporte La DH.

Il y a tout juste une semaine, l’ASBL Dune déplorait, auprès de BX1, le flou qui entourait le financement régional de l’association. Près de trois semaines après le vote du plan, les détails concernant les subsides n’avaient toujours pas été communiqués malgré plusieurs demandes. C’est désormais le cas, et d’après les informations collectées par La DH, la notification finalement reçue ce lundi n’est pas réjouissante pour les ASBL du secteur de la prévention : en tout, 14 des 39 projets du plan 2025 passent à la trappe, écrivent nos confrères, ce qui confirme le tableau budgétaire décrit une semaine plus tôt.

Ainsi, Dune perd près de la moitié de son financement, de 116.875 à 59.375 euros. Ce sont, entre autre, des projets de maraudes pour l’accompagnement de personnes touchées par des problématiques d’assuétudes qui sont concernés par ces coupes budgétaires.

Modus Vivendi a également reçu la notification des projets non reconduits par la Région. L’association, qui gère le seul centre de testing de drogue de Belgique et surveille l’arrivée éventuelle du fentanyl à Bruxelles, perd 85.595 € pour ce projet en 2026.

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L’association Transit, qui craignait la perte de 200.000 euros de subsides, garde finalement l’ensemble des son financement, soit 4,67 millions d’euros.

Le cabinet Dilliès affirme auprès de la DH avoir maintenu une enveloppe de 6,8 millions d’euros, “un haut niveau de financement pour le PGSP“, mais qu’il a fallu faire des arbitrages pour recentrer les subsides sur “les dispositifs considérés comme les plus essentiels.”

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