L’Union entame sa campagne européenne face à Bodo/Glimt: “Un beau défi face à une équipe solide”

Quatre jours après son succès en Supercoupe de Belgique face au Club Bruges (aux tirs au but), l’Union Saint-Gilloise disputera son premier match européen de la saison 2026/2027, mardi à 20h00 à Ostende.

Les joueurs de David Hubert tenteront de progresser vers une deuxième participation d’affilée à la Ligue des Champions. Ils affronteront pour cela les Norvégiens de Bodo/Glimt au match aller du troisième – et avant-dernier – tour préliminaire de la plus prestigieuse compétition européenne. Le retour est prévu le 11 août à Bodo.

Mais l’obstacle ne sera pas facile à franchir: Bodo/Glimt avait créé la surprise en Ligue des Champions l’année dernière, sortant de la phase de ligue avant d’éliminer l’Inter Milan en barrages puis de chuter contre le Sporting CP en huitièmes de finale malgré une victoire 3-0 au match aller. Bodo/Glimt devrait, en outre, arriver en jambes à Ostende puisque le championnat norvégien a débuté en mars et que l’adversaire de l’Union en est le leader après avoir remporté ses cinq dernières rencontres.

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L’USG se présentera avec un effectif presque au complet: seul Hervé Koffi, fraîchement recruté à Lens, ne pourra pas être utilisé par Hubert, qui a estimé que le match sera “un beau défi face à une équipe solide“, lundi en conférence de presse. Malgré le départ de Christian Burgess et Kjell Scherpen, le club bruxellois a montré un visage sérieux en Supercoupe et l’entraîneur de Bodo/Glimt Kjetil Knutsen, qui a vu tous les matchs amicaux son futur adversaire, a estimé qu’il était “très bien préparé.”

En cas de victoire dans cette double confrontation, l’Union affrontera les Grecs de l’Olympiakos ou les Néerlandais du NEC Nimègue en barrages dont il recevra le match retour, mais toujours à Ostende. Une défaite face à Bodo/Glimt enverrait le club de la Butte en phase de ligue de l’Europa League.

Belga – Photo : Belga Image