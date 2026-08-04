Météo : jusqu’à 31 °C avant l’arrivée d’averses orageuses

La Belgique restera sous l’influence d’un air instable, avec des averses parfois orageuses attendues avant le passage d’un front froid.

Ce mardi, toujours marqué par un avertissement jaune à la chaleur sur pratiquement tout le pays, débutera avec de belles périodes ensoleillées. La situation changera au fil des heures avec des risques d’averses, parfois orageuses, prévient l’Institut Royal Météorologique. Tout le pays est concerné, à l’exception de la région côtière. Ce mardi matin, l’IRM annonce, pour Bruxelles, une nébulosité variable avec des averses de pluie accompagnées d’un coup de tonnerre local dès 13h. Ces conditions devraient se prolonger jusqu’à 19h avec une accalmie vers 16h. La température grimpera tout de même jusqu’à 31°C en début d’après-midi avant de progressivement chuter à 22°C en soirée.

Ce soir, la nébulosité variable et les quelques averses seront remplacées par un temps serein et sec et des minima de 20°C dans la capitale.

Mercredi débutera avec de belles périodes ensoleillées, mais la nébulosité augmentera depuis l’ouest avec un risque de quelques faibles pluies ou d’ondées. Les éclaircies alterneront avec des passages nuageux, parfois plus menaçants, pouvant encore donner l’une ou l’autre ondée.

BX1 avec IRM – Photo : Belga Image