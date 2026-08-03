Anderlecht : un homme blessé lors d’une bagarre près de la Foire du Midi

Un homme a été blessé dimanche soir lors d’une bagarre survenue à proximité du square de l’Aviation à Anderlecht, près de la Foire du Midi, a indiqué lundi la police de la zone Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest), confirmant une information de Bruzz.

Les services de police ont été appelés vers 22h50 pour une rixe dans le quartier. À leur arrivée, les agents ont découvert un homme blessé. La victime présentait une plaie par arme blanche au niveau du bas du dos. Elle a été transportée à l’hôpital pour y recevoir des soins. Son pronostic vital n’est pas engagé. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes des faits, a précisé la police.

Belga