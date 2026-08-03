L’espace événementiel Lift Brussels fermé pour plusieurs infractions

L’espace événementiel bruxellois Lift Brussels, situé au quai des usines, a été fermé après qu’une série d’infractions a été constatée lors d’un événement dans la nuit de samedi à dimanche, a appris Belga auprès de l’auditorat du travail de Bruxelles. Plusieurs personnes y travaillaient sans être déclarées et les douanes ont également saisi des milliers de bouteilles d’alcool fort vendues sans autorisation.

“Un contrôle a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche alors qu’un événement était en cours“, explique la porte-parole de l’auditorat du travail de Bruxelles, Valentina Marocchi. “La police bruxelloise, ainsi que les différents services d’inspection sociale, notamment le Service de contrôle du bien-être au travail et le Service de contrôle des lois sociales, les douanes, les services d’inspection du SPF Économie, du SPF Santé publique et de la Ville de Bruxelles ont participé à cette opération.”

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L’événement a été évacué lors du contrôle. “Vingt-trois infractions à la Dimona (“Déclaration Immédiate” par laquelle un employeur communique toute entrée et sortie de service d’un travailleur à l’ONSS, ndlr) ont été constatées, autrement dit, 23 personnes qui travaillaient au noir. Il est également apparu qu’une terrasse avait été installée sans autorisation et qu’il n’existait aucune licence d’exploitation d’un espace Horeca délivrée par la ville de Bruxelles. La douane a également saisi des milliers de bouteilles d’alcool fort non-autorisé.”

La salle a été mise sous scellés et l’auditorat du travail attend que l’entreprise responsable la contacte afin de lui expliquer les conditions de levée des scellés.

Belga