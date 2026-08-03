Etterbeek : effondrement de voirie rue d’Oultremont, plusieurs jours de travaux prévus

Suite à un effondrement de voirie à hauteur du n°51 de la rue d’Oultremont, une partie de la rue est actuellement fermée à la circulation.

“Les équipes de Vivaqua ont inspecté le réseau d’égouttage et ont constaté que plusieurs branchements devaient être remplacés dans cette zone, les travaux devraient durer environ 10 jours“, annonce la commune.

Des déviations ont été mises en place, les automobilistes venant de la rue Gérard en direction de la rue de Linthout sont invités à poursuivre via la rue des Tongres. Les automobilistes venant de la rue Charles Degroux sont invités à continuer jusqu’à la rue de l’Orme. Pour les cyclistes venant de la rue de Linthout et souhaitant rejoindre l’avenue de l’Yser, la commune conseille d’emprunter la rue de Braeckeleer, puis la rue Charles Degroux, avant de rejoindre la rue d’Outremont.