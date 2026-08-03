Balagan World réunit la scène house internationale à Bruxelles fin août

Quelque 5.000 festivaliers sont attendus entre 15h00 et minuit, a indiqué lundi l’organisation.

Le festival Balagan World se tiendra le 29 août sur le quai de Heembeek, à Bruxelles, avec une programmation consacrée à la musique house.

La tête d’affiche sera le DJ et producteur français Folamour, figure bien établie de la scène house européenne. L’artiste s’est notamment produit à Coachella aux États-Unis, Glastonbury au Royaume-Uni et Tomorrowland. Sa prestation pour Boiler Room, projet né sur le web en 2010, lui a également offert une visibilité internationale.

Seth Troxler, Jamie 3:26, TOOLATE

Le DJ américain Seth Troxler sera également au programme. Originaire de Detroit, il s’est imposé comme l’un des noms les plus reconnus de la scène électronique internationale. Le média dédié à la musique électronique Resident Advisor l’avait désigné comme meilleur DJ du monde et il a été nommé aux Grammy Awards en 2023 pour sa collaboration avec le DJ états-unien Diplo.

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La programmation sera complétée par un autre DJ venu d’outre-Atlantique, Jamie 3:26, considéré comme une figure de la house de Chicago. La scène belge sera également représentée par TOOLATE Groove et Rozental, résident de Balagan World et étoile montante de la scène électronique belge.

Balagan World a été fondé par les Bruxellois Johan Kirszner et Alon Zur.

Le collectif a organisé ces dernières années des événements notamment à Bruxelles, Paris, Milan et Londres, tout en développant progressivement ses propres productions.

Belga – Photo : Belga