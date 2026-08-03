Bond des dossiers médicaux d’assistance en juillet, la chaleur pointée du doigt

Déshydratation, infections liées à des aliments altérés, coups de chaleur… sont autant de problèmes liés à la chaleur qui ont nécessité une assistance de Touring.

En juillet 2026, Touring a enregistré davantage d’appels d’assistance médicale depuis l’étranger qu’à la même période l’an dernier.

Le nombre total de dossiers d’intervention a progressé de 6,1% par rapport à 2025, passant de 6.135 à 6.510. Les dossiers médicaux ont fortement augmenté, de 961 à 1.122 (+16,8%).

559 personnes rapatriées

Selon Touring, la chaleur persistante a joué un rôle important dans la hausse du nombre de dossiers médicaux. “Nos équipes ont pris en charge des infections et des troubles gastro-intestinaux, notamment liés à des aliments ou boissons qui s’altèrent plus rapidement sous l’effet de températures élevées”, indique Touring.

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Des cas de déshydratation ont également été enregistrés chez des voyageurs qui ne buvaient pas assez d’eau. Touring a également recensé des problèmes cardiaques, souvent après la pratique d’efforts physiques intenses inhabituels par forte chaleur. Ainsi que des chocs thermiques provoqués par une immersion soudaine dans une eau froide.“De nombreux coups de chaleur ont nécessité une hospitalisation”, note la compagnie d’assurance. Au total, 559 personnes ont été rapatriées.

Incendies de forêt

La compagnie d’assurance note également avoir reçu de nombreuses demandes d’information liées aux incendies de forêt dans le sud de l’Europe. “Les voyageurs souhaitaient surtout savoir si leur destination était sûre et comment réagir en cas d’urgence”, écrit la compagnie d’assurance.

Les appels médicaux provenaient principalement de France, d’Espagne, de Turquie, d’Italie et de Grèce.

BX1 – Photo : Belga