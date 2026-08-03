Bagarre dans un café à Molenbeek : deux blessés, plusieurs suspects privés de liberté

Une arme à feu et un couteau ont été utilisés, mais les jours des victimes ne sont pas en danger.

Deux personnes ont été blessées dimanche lors d’une bagarre survenue dans un café boulevard du Jubilé, à Molenbeek-Saint-Jean, a confirmé lundi la police de la zone Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean/Jette/Ganshoren/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe).

Les services de police sont intervenus sur place et plusieurs suspects ont été privés de liberté.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de la bagarre et les responsabilités des personnes impliquées.

“Dans l’intérêt de l’enquête, il n’y aura pas d’autre commentaire”, a indiqué la police.

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