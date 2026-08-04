Intelligence artificielle: quelle proportion des entreprises bruxelloises l’utilise?

À Bruxelles, l’usage de l’intelligence artificielle progresse avec la taille des entreprises et concerne déjà 70 % de celles comptant plus de 250 salariés.

Plus d’un quart des entreprises bruxelloises (29%) d’au moins deux personnes salariées utilisaient au moins une technologie de l’intelligence artificielle en 2025, révèle ce mardi l’Ibsa. Le chiffre grimpe largement avec le nombre de salariés pour atteindre 71% pour les entreprises de plus de 250 personnes.

Selon l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse, les entreprises utilisent l’IA pour de nombreux domaines différents : la comptabilité et la gestion financière, l’organisation interne, la recherche et développement, les processus de production ou de service, la commercialisation, la vente, la sécurité des technologies de l’information et de la communication ou encore la logistique.

12% des entreprises de deux personnes ou plus utilisaient l’IA, en 2025, pour la comptabilité et/ou la gestion financière (analyses des données, aide à la prise de décisions financières ou traitements des factures), grâce à des outils d’apprentissage automatique (machine learning). Cette même proportion d’entreprises l’utilisaient pour l’organisation des processus de gestion d’entreprise (analyses de données, prises de décisions stratégiques basées sur des outils d’apprentissage profond (deep learning) ou pour la gestion des ressources humaines).

En ce qui concerne les grandes entreprises bruxelloises, la première motivation pour utiliser l’IA est d’améliorer la sécurité de leurs technologies de l’information et la communication (51%). “Plus d’une très grande entreprise sur deux utilise l’IA pour par exemple détecter et prévenir les cyberattaques, mettre en place une authentification basée sur la reconnaissance faciale, etc“, note l’IBSA.

BX1 – Photo : Unsplash (Image d’illustration)