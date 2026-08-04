Brussels Airlines renonce à étoffer sa flotte long-courrier après un premier semestre dans le rouge

Brussels Airlines a terminé le premier semestre 2026 sur un résultat avant intérêts et taxes (ebit) de -70 millions d’euros, en baisse de 50% par rapport aux six premiers mois de 2025. La compagnie aérienne a dû affronter “de forts vents contraires externes”, comme la flambée du prix du pétrole, l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Est et des grèves en Belgique, a-t-elle annoncé mardi.

A elle seule, l’augmentation des coûts des carburants a fait bondir de 64 millions d’euros les coûts de Brussels Airlines. L’épidémie d’Ebola a entraîné une baisse de la demande de voyages et a posé plusieurs défis opérationnels. Enfin, des grèves en Belgique (manifestations syndicales contre les politiques du gouvernement fédéral en mars et mai, grève chez Skeyes début juin) ont eu un impact négatif de 3 millions d’euros sur le résultat de la compagnie aérienne.

Au cours du premier semestre 2026, la filiale belge du groupe Lufthansa a tout de même transporté 4,5 millions de passagers sur 34.200 vols, soit une hausse respective de 8,1% et de 5,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Les recettes ont augmenté de 9%, à 821 millions d’euros.

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Brussels Airlines annonce par ailleurs qu'”en concertation étroite avec Lufthansa Group“, il a été décidé de ne pas ajouter deux Airbus A330 supplémentaires à sa flotte en 2027, “contrairement aux annonces précédentes“. La flotte long-courrier restera donc, pour l’instant, composée de 11 Airbus A330. Cette décision est justifiée par “une rentabilité inférieure aux attentes, les grèves répétées en Belgique et le contexte géopolitique actuel” qui conduisent Brussels Airlines à adopter “une approche prudente pour les années à venir.”

Pour la saison été 2027, Brussels Airlines ne prévoit pas de recourir à des capacités exploitées en “wet lease”. Les quatre appareils d’airBaltic actuellement basés à Bruxelles jusqu’à la fin du mois d’octobre ne reviendront donc pas pour la saison été 2027.

En revanche, l’introduction des nouvelles cabines sur la flotte long-courrier, un investissement de plusieurs millions d’euros, se poursuit comme prévu, indique encore la compagnie.

Belga – Photo : Belga Image