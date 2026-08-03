Les 500 places du service militaire volontaire pourvues

Les femmes restent largement minoritaires: seules 80 vont suivre cette formation.

Les 500 places de la première année de service militaire volontaire, lancée par le ministre de la Défense Theo Francken (N-VA), ont été attribuées, annonce lundi son cabinet dans un communiqué.

Quelque 150.000 jeunes avaient reçu un courrier de la Défense les invitant à découvrir pendant 12 mois la formation militaire. Environ 3.000 candidats et candidates avaient manifesté leur intérêt. Parmi ceux-ci, 420 jeunes hommes ont été sélectionnés et 80 jeunes femmes. Celles-ci représentent donc 16% du contingent, soit moins d’une recrue sur six.

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Les 50 volontaires de la Marine débuteront leur formation le 26 août à Sainte-Croix (Flandre occidentale), les 75 de la Force aérienne le 8 septembre à Beauvechain (Brabant wallon) et les 375 recrues de la Force terrestre les 29 et 30 septembre à Amay (Liège), Berlaar (Anvers) et Peutie (Brabant flamand).

Liste de réserve

Les francophones sont moins nombreux que les néerlandophones mais se retrouvent dans les trois composantes. Des candidats figurent par ailleurs sur une liste de réserve afin de pallier d’éventuels désistements ou abandons au début de la formation.

Au terme de cette année de formation, celles et ceux qui souhaitent poursuivre dans cette voie pourront déposer une candidature auprès de la Défense comme militaire ou comme réserviste.

“L’année de service militaire volontaire offre aux jeunes l’opportunité de découvrir la Défense pendant un an et de se développer sur le plan personnel dans un environnement militaire”, a déclaré le ministre Francken. “Outre une formation militaire de base, ils acquièrent une expérience au sein d’une unité opérationnelle et développent des compétences qui ont également une grande valeur en dehors de la Défense.”

Belga – Photo : Défense (Image d’archive)