Plus de 3.200 jeunes de 17 ans se sont portés candidats au service militaire volontaire

Au total, 3.248 jeunes se sont portés candidats à l’année de service militaire volontaire, a-t-on appris jeudi auprès du cabinet du ministre de la Défense. Environ un cinquième des candidats sont des femmes.

Les jeunes de 17 ans ont été invités par courrier à la fin de l’année dernière à participer à cette année de service militaire volontaire. Au total, près de 149.000 lettres avaient été envoyées. Les inscriptions étaient ouvertes jusqu’à ce jeudi 9 avril.

Les candidats sont ensuite invités à passer deux jours d’épreuves de sélection à l’Hôpital Militaire de Neder-Over-Heembeek. À la fin de la sélection, un classement est établi sur base des résultats. Les candidats sauront en juillet s’ils font partie des 500 recrues sélectionnées. Les premiers pourront commencer leur année de service au mois d’août.

Du côté du cabinet du ministre de la Défense, où l’on se dit heureux du nombre de candidats atteint, on précise qu’un peu plus de 500 invitations seront envoyées pour tenir compte d’un certain nombre d’abandons.

Le programme de formation débutera par l’apprentissage de certaines compétences militaires de base comme la lecture de cartes ou l’administration de premiers soins.

C’est la première fois que l’armée belge organise une telle année de service militaire volontaire.

Belga/Photo : Défense