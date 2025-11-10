Des mouvements de jeunesse se mobilisent contre le service militaire volontaire

Ces organisations craignent que “la promesse d’un salaire élevé (2.000 euros nets) risque fort d’exploiter la précarité des jeunes et de rendre le discours militariste socialement acceptable auprès d’une génération en quête de sens et de stabilité socio-économique”.

Parmi les membres de la plateforme “Service for peace”, on retrouve notamment les jeunesses de la CSC et la FGTB, le Comac (PTB), EcoloJ et Jong Groen ou encore les Scouts et guides pluralistes. Leur objectif est de porter les “inquiétudes communes vis-à-vis de cette entreprise de normalisation progressive du réflexe militaire auprès des jeunes et dénoncer l’instrumentalisation d’une génération déjà fragilisée par la précarité, les inégalités et l’urgence climatique, à qui l’on propose désormais de trouver un sens à travers l’engagement militaire, au détriment de leur émancipation citoyenne et au détriment d’autres formes d’engagement sociétal, pérennes et solidaires”.

Concrètement, la plateforme développe des outils avec les jeunes en vue d’élargir l’opposition à ce “service militaire volontaire”. Elle propose des moments d’échanges et de débats avec les jeunes. Elle développe également des outils de mobilisation, de communication et de sensibilisation, le tout pour “rappeler que la sécurité humaine se construit d’abord par la justice sociale, l’éducation, la coopération et la paix”.