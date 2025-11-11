Les jeunes de 17 ans invités au service militaire volontaire : pourquoi certaines organisations de jeunesse s’y opposent

Près de 150.000 jeunes âgés de 17 ans reçoivent, ces jours-ci, un courrier signé du ministre de la Défense : il leur propose de réaliser un service militaire volontaire d’un an, l’année prochaine. Si l’expérience est présentée comme formatrice, elle en fait aussi réagir certains.

Des policiers et anciens combattants paradent pour célébrer l’armistice, ce mardi, suivis par des scouts. La tradition a lieu à Koekelberg cette année, dans un contexte particulier. Une lettre a été envoyée par la Défense à tous les jeunes de 17 ans du pays. Elle les invite à s’informer sur le nouveau service militaire volontaire.

Tous les jeunes de 18 à 25 ans pourront s’y inscrire. Mais qu’en pensent-ils? “Ça ne m’intéresse pas du tout“, nous répond Gaspard, 21 ans. “Le concept de l’armée, c’est quelque chose qui ne m’a jamais tenté“.

D’autres voient ça plutôt d’un bon œil. “Selon moi, ça pourrait être sympa pour ceux qui ne savent pas encore se projeter, où aller. Certains jeunes de 17 ans ne savent pas, sont perdus à l’école“, estime Nathan, 19 ans.

► Lire aussi | Des mouvements de jeunesse se mobilisent contre le service militaire volontaire

Ce dispositif est critiqué par beaucoup, tant du côté de l’opposition que dans certaines organisations de la jeunesse, réunies au sein de la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD). “Nous, on est assez indignés par cette politique“, réagit Samuel Legros, chargé de recherche au sein de l’organisation. “On trouve ça tout à fait disproportionné. Le fait d’envoyer un courrier à près de 150.000 jeunes, pour les inviter à faire leur service militaire, alors qu’il n’y a que 500 places qui sont disponibles, c’est envoyer un message que l’engagement des jeunes se résume à l’engagement militaire et qu’il n’y a rien d’autre qui pourrait exister sur le côté“.

À ces jeunes, un salaire de 2000 euros nets est promis. Pour Samuel Legros, certaines informations sont passées sous silence. “Il n’y a aucune communication sur le fait que les jeunes qui font leur service militaire vont perdre leur droit aux allocations familiales et perdre leur statut d’étudiant“.

Les inscriptions commenceront dès ce 1er janvier et les 500 premiers retenus commenceront leur formation en septembre prochain.

■ Reportage d’Alice Dulczewski, Guillaume Bruwier et Djop Medou