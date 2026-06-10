“La Buveuse d’absinthe” de Félicien Rops, spoliée par les nazis, restituée symboliquement par la KBR

La Bibliothèque royale de Belgique (KBR) et la ministre de l’Action et de la Modernisation publiques en charge de la Politique scientifique, Vanessa Matz, ont procédé mercredi à la restitution symbolique de l’aquarelle ‘La Buveuse d’absinthe’ de Félicien Rops, spoliée durant la Seconde Guerre mondiale.

Cette œuvre a appartenu à Armand Dorville, avocat et collectionneur juif mort en 1941, dont la collection a été mise en vente de force en 1942 sous l’occupation de Vichy. La KBR a acquis le tableau de bonne foi en 1968, sans avoir connaissance de ces circonstances, a-t-elle retracé lors de la cérémonie de restitution.

­■ Reportage de Charlotte Verbruggen et Charles Carpreau

Ce n’est que récemment, grâce à des recherches de provenance, que l’histoire de l’aquarelle a été reconstituée. En 2020, les ayants droit d’Armand Dorville ont introduit une demande de restitution. Après examen du dossier, la ministre Matz a tranché en 2025 en faveur de cette requête.

La restitution symbolique de ce tableau aux héritiers d’Armand Dorville prend la forme d’une compensation financière et d’un travail de mémoire. L’œuvre demeure dans les collections fédérales, mais sera désormais accompagnée d’un cartel mentionnant explicitement son histoire et sa vente sous l’administration de Vichy. La KBR et les héritiers co-rédigeront également un texte retraçant le parcours du collectionneur et de l’aquarelle pendant la guerre.

Vanessa Matz a par ailleurs dévoilé mercredi les grandes lignes de la future Commission fédérale consultative, qui sera chargée d’examiner les demandes de restitution de biens culturels présumés spoliés durant la Seconde Guerre mondiale et conservés dans les établissements scientifiques fédéraux.

Les demandes seront introduites auprès d’un point de contact unique, avant que les établissements concernés ne constituent un dossier de provenance sur lequel la Commission rendra un avis indépendant. L’objectif est de permettre aux familles d’obtenir une réponse dans un délai de 13 à 23 mois maximum.

Belga