Le numéro de téléphone spécial Pension deviendra un numéro standard dès le 1er septembre

Le numéro de téléphone spécial Pension changera à partir du 1er septembre prochain. Le numéro gratuit actuel, le 1765, sera remplacé par un numéro standard : le 02/225.17.65, a annoncé lundi le Service fédéral des pensions.

Le service restera inchangé, souligne-t-il. Les citoyens pourront continuer à contacter les institutions spécialisées pour poser des questions ou obtenir de l’aide concernant leur dossier. Les horaires restent également les mêmes : du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h00.

Le Service fédéral des pensions justifie cette décision par le coût du numéro 1765 : gratuit pour les citoyens depuis de nombreuses années, il coûte plus d’un million d’euros par an aux institutions en charge (Service fédéral des Pensions, Inasti et Sigedis). Le passage à un numéro standard permettra de réaliser d’importantes économies, affirme-t-il.

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“Pour la plupart des appelants, ce changement aura peu d’impact“, explique le Service fédéral des pensions. “Les appels vers un numéro fixe commençant par 02 sont généralement inclus dans la plupart des abonnements fixes et mobiles, ou facturés au tarif d’une communication locale.”

Une large campagne d’information sera déployée durant l’été 2026 afin d’informer à temps le grand public et les partenaires locaux. À partir du 1er septembre, les personnes qui composeront encore le 1765 entendront un message les renvoyant vers le nouveau numéro.

Celles qui patienteront dans la file d’attente au 02/225.17.65 pourront laisser un message sur la boîte vocale afin qu’un agent d’information les recontacte ultérieurement. Le Service fédéral des pensions rappelle que les citoyens peuvent également s’informer via les sites internet mypension.be et reformedespensions.be, par courrier, ou en prenant rendez-vous.

Belga