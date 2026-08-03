Une explosion à Ixelles provoque des dégâts mineurs, il n’y a pas de blessé

Une explosion s’est produite dans la nuit de dimanche à lundi, vers 00h20, rue Caroly à Ixelles, provoquant de légers dégâts matériels, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

À leur arrivée sur les lieux, les secours n’ont constaté aucun incendie. L’explosion n’a pas fait de blessé et les dégâts se limitent à la porte d’entrée d’un bâtiment, a précisé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

“L’origine de l’explosion reste à déterminer”, a ajouté le porte-parole. Les circonstances exactes des faits font l’objet d’investigations.

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