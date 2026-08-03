Ligue des Champions : l’Olympiacos ou le NEC Nimègue sera l’éventuel adversaire de l’Union en barrages

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions de football a été effectué lundi midi à Nyon, en Suisse, au siège de l’UEFA. L’Union Saint-Gilloise était concernée pour autant qu’elle sorte vainqueure de son 3e tour de qualification les 4 et 11 août face aux vice-champions de Norvège de Bodö/Glimt.

Si tel est le cas, les vice-champions de Belgique rencontreront le vainqueur du duel du 3e tour préliminaire entre les vice-champions de Grèce de l’Olympiacos Le Pirée et le NEC Nimègue, 3e de l’Eredivisie néerlandaise.

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Les rencontres se joueront les 18/19 août et 25/26 août. Le match aller se déroulera en déplacement, le retour à Ostende (où l’Union dispute ses rencontres européennes cette saison). Le vainqueur du barrage intégrera le phase de ligue de cette C1 qui se jouera à partir du 8 septembre.

En cas d’échec au 3e tour de la Ligue des Champions, l’Union sera reversée en phase de ligue de l’Europa League.

Belga