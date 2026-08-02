Le défenseur de l’Union Mamadou Thierno Barry rejoint un club saoudien en prêt

Recruté au mois de janvier 2025 auprès du club norvégien de Tromso, Mamadou Thierno Barry n’a pas réussi à faire son trou au Parc Duden. Ce dernier a dû se contenter de 4 matchs avec l’équipe première, en plus de 3 apparitions avec les U23. Le défenseur de 21 ans quitte l’Union pour rejoindre un club saoudien en prêt.

L’équipe de première division dispose par ailleurs d’une option d’achat pour confirmer le transfert du défenseur sénégalais de 21 ans à l’issue de la saison.