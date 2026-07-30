Anderlecht renforce son attaque avec l’arrivée du Finlandais Oliver Antman

Anderlecht a confirmé mercredi l’arrivée d’Oliver Antman en provenance du club écossais des Rangers. L’ailier droit finlandais de 24 ans a paraphé un contrat de quatre saisons chez les Mauves, assorti d’une option d’une année supplémentaire.

“Rapide et créatif, Antman est capable d’évoluer sur les deux ailes. Formé au HJK Helsinki, il a rejoint très jeune le FC Nordsjælland au Danemark. C’est à la suite d’un prêt au FC Groningue qu’il a véritablement explosé au Go Ahead Eagles, où il est devenu, aux côtés de son coéquipier Enric Llansana, l’une des révélations de l’Eredivisie. Lors de la saison 2024/2025, il y a remporté la Coupe des Pays-Bas (KNVB Beker) et a terminé meilleur passeur du championnat néerlandais.” a communiqué le club bruxellois sur son site officiel.

La saison passée, il a inscrit un but et délivré cinq passes décisives en 28 rencontres avec les Rangers. Antman compte également 31 sélections avec la Finlande (8 buts).

►Lire aussi | Luis Vazquez quitte Anderlecht et s’envole vers Birmingham

Belga – Photo : RSC Anderlecht