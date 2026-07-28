Le gardien de 26 ans a signé un contrat jusqu’en 2030 avec les ‘Tractor Boys’.

Le néerlandais Kjell Scherpen quitte l’Union Saint-Gilloise pour Ipswich Town, promu en Premier League, ont annoncé les deux clubs mardi.

Scherpen quitte l’Union après une seule saison. Il était arrivé au parc Duden en provenance d’un autre club anglais, Brighton. Recruté de l’Ajax par Brighton en 2021, le gardien a été tour à tour prêté à Ostende, Vitesse et au Sturm Graz avant de rejoindre l’Union.

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Avec les Saint-Gillois, Scherpen a remporté la Coupe et terminé deuxième du championnat. Il a été le gardien qui a gardé ses filets inviolés le plus souvent durant le championnat, avec 16 ‘clean sheets’. Il a défendu le but unioniste à 43 reprises.

Ipswich Town va retrouver la Premier League grâce à une deuxième place lors de la dernière saison de Championship.

Belga – Photo : Belga Image