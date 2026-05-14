L’Union Saint-Gilloise remporte le derby contre Anderlecht et soulève sa quatrième Coupe

Au terme des prolongations (1-1 à la fin du temps réglementaire), l’Union Saint-Gilloise a remporté la Coupe de Belgique en battant le RSC Anderlecht 3-1.

L’Union Saint-Gilloise a remporté la 4e Coupe de Belgique de son histoire en s’imposant 3-1 après prolongations contre Anderlecht dans la toute première finale 100% bruxelloise de la compétition jeudi au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

Après une première période marquée notamment par un but de Christian Burgess annulé par le VAR, il a fallu attendre le dernier quart d’heure pour voir le match se décanter. L’Union a frappé la première via Kevin Mac Allister. Le défenseur s’est trouvé à la réception d’un centre d’Anan Khalaili pour ouvrir le score (74e, 1-0).

La réponse anderlechtoise est survenue six minutes plus tard. Sur un coup franc botté par Thorgan Hazard, Lucas Hey a rabattu le ballon vers Mihajlo Cvetkovic qui a égalisé via le poteau (80e, 1-1).

Les deux formations ont dû se départager en prolongations où l’Union a rapidement repris le dessus via Mohamed Fuseini après une perte de balle de Moussa Diarra (95e, 2-1). Kevin Rodriguez a ensuite parachevé le travail sur un contre (100e, 3-1).

Vainqueur des deuxième et troisième éditions de la Coupe de Belgique en 1913 et 1914, l’Union avait mis fin à 110 ans de disette en 2024 en disposant de l’Antwerp en finale. Deux ans plus tard, le club de la Butte a donc remis le couvert face à son voisin anderlechtois pour soulever sa quatrième Coupe de Belgique en autant de finales disputées.

L’Union peut toujours rêver du deuxième doublé de son histoire, le premier depuis 1913, avant de se rendre au Club Bruges dimanche (18h30) dans un match couperet pour le titre. Les Brugeois comptent 1 point d’avance sur les Bruxellois avant ce choc de la 8e et antépénultième journée des Champions Playoffs.

Lauréate en 2024 et championne de Belgique en 2025, l’Union a remporté ce jeudi son troisième trophée depuis son retour au sein de l’élite en 2021 et sa quatrième Coupe (après 1913, 1914 et 2024). Après la finale de ce jeudi, les Unionistes se déplaceront au Club Bruges en championnat dans un match décisif pour le titre alors qu’un point sépare les deux équipes.