La Belgique fusionne ses comités olympique et paralympique à partir de 2027

À partir du 1er janvier 2027, les deux instances ne formeront plus qu’une seule organisation, baptisée Comité Olympique et Paralympique Belge.

Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB), réuni en assemblée générale extraordinaire jeudi soir à Tubize, a approuvé la fusion avec le Comité paralympique belge (BPC) pour former une seule et même organisation. Le BPC en avait fait de même quelques heures plus tôt. À partir du 1er janvier 2027, les deux organisations seront regroupées sous le nom de Comité Olympique et Paralympique Belge (COPB).

Les deux organisations ont voté jeudi à Tubize: le BPC dans l’après-midi au siège de Belgian Cycling et le COIB en début de soirée au siège de l’Union belge de football. La fusion a été approuvée à l’unanimité tant par le COIB que par le BPC.

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Dans son discours d’introduction, le président du COIB Jean-Michel Saive a parlé d’une “soirée historique” qui “façonnera l’avenir du mouvement olympique et du mouvement paralympique”.”C’est une étape essentielle pour l’accomplissement de nos missions” et pour un mouvement “plus fort et plus inclusif”, a-t-il ajouté.

La Belgique devient le sixième pays au monde où le Comité national olympique et le Comité national paralympique forment une seule et même organisation, après les États-Unis, les Pays-Bas, la Norvège, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud.

Cette fusion consacre une collaboration qui n’a cessé de se renforcer ces dernières années, à l’instar du stage du Team Belgium à Belek en 2022, des tenues et images lors des Jeux 2024 et 2026 ou encore des locaux que les deux organisations partagent depuis quelques années. “Il n’existe qu’un seul Team Belgium”, a résumé Jean-Michel Saive.

Belga – Photo : Belga Image