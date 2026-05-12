Le roi Philippe a reçu les athlètes belges des Jeux d’hiver au palais de Laeken : “Un immense honneur”

Mardi, au château de Laeken, le roi Philippe a reçu les athlètes belges qui ont représenté notre pays lors des derniers Jeux olympiques et paralympiques d’hiver à Milan-Cortina.

Pour de nombreux athlètes, il s’agissait de leur première réception au palais, mais pas pour Hanne Desmet. Elle a remporté la médaille de bronze à Milan-Cortina dans le relais mixte avec Tineke den Dulk, Ward Pétré et son frère Stijn Desmet. Hanne Desmet avait déjà été invitée au palais et connaît désormais un peu mieux le roi, notamment parce qu’elle a suivi avec lui et la princesse Éléonore le départ en ligne de Bart Swings lors des Jeux. “Je trouve que cette réception est un moment très agréable pour se sentir vraiment Belge. Être avec Team Belgium, revoir tout le monde et être reçue par le roi : cela reste spécial. J’apprécie le côté traditionnel et formel.”

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Le skieur alpin Armand Marchand a lui aussi fait part de sa satisfaction après sa rencontre avec le roi, suite à sa cinquième place en slalom. “Ce fut un immense honneur d’être ici”, a-t-il déclaré. “Le roi est clairement passionné de ski et connaissait même des détails sur le matériel. Il a dit qu’il skiait lui-même avec des skis de 1,70 m. Peut-être skierons-nous ensemble un jour.”

Marchand avait également l’impression que le roi avait suivi les épreuves de près. “Il savait parfaitement qui j’étais et avait vu ma course. Être reconnu par le roi, c’est tout simplement incroyable.”

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Aux Jeux paralympiques, la skieuse assise de seize ans, Marte Goossen, a signé la meilleure performance belge en décrochant une sixième place en slalom. “C’était très agréable de rencontrer le roi”, a raconté la jeune athlète. “Il m’a souhaité beaucoup de succès pour l’avenir. Ce sont des mots que je garderai toujours en mémoire.”

La skeletoneuse Kim Meylemans, le patineur Bart Swings et les patineuses artistiques Loena Hendrickx et Nina Pinzarrone n’étaient pas présents.

Belga