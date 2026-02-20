JO 2026 : Nina Pinzarrone termine 13e devant Loena Hendrickx 14e en patinage artistique

Après sa 7e place au terme du programme court, Hendrickx a reculé au classement après un programme libre, sur la musique de “La Alegria” de Yasmin Levy bouclé avec 128.72 points, 61.49 points pour les éléments techniques et 67.23 points pour les composants, loin de ses meilleurs scores de la saison (138.04) et de sa carrière (145.53).

Avec un total de 199.65 points, loin de son record personnel (221.28), la Campinoise échoue à la 14e place pour ce qui pourrait être ses derniers JO. La native de Turnhout avait pris la 16e place à Pyeongchang en 2018 et la 7e à Pékin en 2022.

Onzième après le programme court, Pinzarrone a récolté 131.33 points, sa meilleure performance de la saison, pour son programme libre sur la musique “Un rêve” d’Eric Christian avec 67.63 points pour les éléments techniques et 63.70 pour les composants.

Avec un total de 200.30 points, proche de son record personnel (202.29), la Bruxelloise termine à la 13e place, juste devant Hendrickx, pour ses premiers Jeux Olympiques.

Troisième après le programme court, Alysa Liu a décroché l’or en signant le meilleur score de la soirée (150.20 points) pour un total de 226.79 points. La championne du monde en titre a devancé deux Japonaises Kaori Sakamoto, qui se pare d’argent (224.90) après le bronze à Pékin en 2022, et Ami Nakai, 17 ans, qui trônait en tête après le programme court mais n’a signé que le 9e score ce jeudi pour un total de 219.16 points.

