Luis Vazquez quitte Anderlecht et s’envole vers Birmingham

L’Argentin a signé un contrat de trois ans avec Birmingham qui avait terminé à la 10e place en Championship la saison dernière.

L’attaquant argentin Luis Vazquez a quitté Anderlecht et s’est engagé avec le club anglais de Birmingham, pensionnaire de deuxième division, ont annoncé les deux clubs mardi.

Vazquez, 25 ans, était arrivé à Anderlecht à l’été 2023 en provenance de Boca Juniors. En 116 matches sous le maillot mauve, il a inscrit 18 buts et délivré 5 assists. La saison dernière, il avait été prêté six mois à Getafe en Espagne, marquant 3 buts en 17 rencontres.

Belga – Photo : RSC Anderlecht