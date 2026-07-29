Europa League : Anderlecht n’est “certainement pas favori” face à Hammarby, selon Vitor Bruno

Une semaine après un partage 1-1 à Stockholm à l’aller, Anderlecht tentera de se qualifier pour le troisième tour préliminaire de l’Europa League face aux Suédois de Hammarby, jeudi soir au Lotto Park (20h30).

“Nous ne serons certainement pas les favoris demain“, a reconnu l’entraîneur anderlechtois Vitor Bruno en conférence de presse au Lotto Park mercredi. “Hammarby a déjà joué un grand nombre de matchs de compétition cette saison, tandis que nous avons 14 joueurs U23 dans notre noyau. Demain, nous pouvons être plus courageux, nous battre davantage et faire preuve de la bonne mentalité. C’est comme ça que nous tenterons de nous qualifier. Nous ne jouons que pour gagner.”

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Mais, selon Bruno, “Hammarby a de nombreuses qualités“. “Ils vont de nouveau jouer leur propre jeu. C’est toujours ce qu’ils font. C’est à nous de frapper au bon moment, d’exploiter leurs points faibles. Dans un grand club comme Anderlecht, les attentes sont toujours élevées. Nous savons à quel point ce match est important.”

L’entraîneur portugais compte donc sur le soutien du public, alors que le Lotto Park affiche complet. “Je lance un appel aux supporters: jouez avec nous demain, comme une seule et même équipe. Je demande au public de nous soutenir dans les moments difficiles. C’est vraiment très important pour notre jeune équipe.”

Bruno s’est d’ailleurs souvenu de la bonne ambiance dans le stade des Mauve et Blanc lors d’une première visite en novembre 2024 avec Porto (2-2) en Europa League. “Nous avions alors eu beaucoup de mal ici. Le public était très présent. C’est ce que je souhaite revoir demain.” Il dirigera son premier match à domicile en tant qu’entraîneur d’Anderlecht.

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Belga