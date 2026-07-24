Europa League : réduit à dix, Anderlecht se fait rejoindre en fin de match par Hammarby

Anderlecht a été contraint au partage 1-1 face à Hammarby jeudi à Stockholm, en Suède, lors de la rencontre aller du deuxième tour préliminaire de l’Europa League. Le match retour se déroulera le jeudi 30 juillet au Lotto Park.

Les Mauves ont été les premiers à se montrer. Sur une frappe lointaine, Enric Llansana a trouvé le poteau gauche de Warner Hahn (3e). Deux minutes plus tard, Nathan Saliba a obtenu un bon coup franc à l’entrée du grand rectangle. Danylo Sikan s’est chargé de le frapper et a nettoyé la lucarne pour ouvrir le score (6e, 0-1). Hammarby a vite réagi et, sur un coup franc venu de la droite, le défenseur Victor Eriksson a placé un coup de tête puissant, qui a poussé Colin Coosemans a effectué un arrêt du bout des gants (7e).

Juste avant le quart d’heure, Markus Karlsson n’est pas passé loin de l’égalisation, mais sa reprise de volée a été bloquée par Coosemans (14e). Mis à part un tir enroulé de Jayden Onia Seke (31e) et un face-à-face manqué par Ali Maamar (36e), les occasions ont été plus rares jusqu’au retour aux vestiaires.

Egalisation

En deuxième période, Hammarby est revenu avec des intentions plus offensives, sans toutefois se montrer particulièrement dangereux. Parti dans le dos de la défense anderlechtoise, l’ailier gauche d’Hammarby Paulos Abraham s’est heurté à Coosemans (73e). Nathan Saliba a ensuite écopé d’un deuxième carton jaune, synonyme de rouge, à un peu plus de dix minutes du terme (78e). En supériorité numérique, Hammarby a poussé et égalisé via Frank Junior Adjei. Le joueur fraichement monté a propulsé le cuir dans le but d’une frappe lourde (90e, 1-1).

Si Anderlecht passe le deuxième tour, il affrontera le PAOK Salonique ou le Dynamo Kiev. Les Grecs l’ont emporté 2-3 à l’aller jeudi.

Belga – Photo : Belga