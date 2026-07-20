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Rencontre avec Alexandre et Aminata, deux BeHeroes célébrés ce 21 juillet

Ils seront présents dans la tribune royale.

Reportage de David Courier et Charles Carpreau

BeHeroes vise à célébrer les personnes qui se consacrent à leurs semblables, les héros de notre société. C’est l’occasion de mettre en lumière des personnes engagées et de leur adresser les remerciements et la reconnaissance qu’elles méritent. C’est le cas d’Alexandre et Aminata, qui seront tous les deux présents dans la tribune royale lors du défilé.

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