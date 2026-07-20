Dix-sept nouvelles personnalités anoblies et honorées à l’occasion de la Fête nationale

Le Roi a accordé cette année, à l’occasion de la Fête nationale, neuf faveurs nobiliaires et huit distinctions honorifiques de haut rang à des personnalités qui se sont illustrées dans les domaines scientifique, culturel, économique, social ou associatif, annonce lundi le Palais royal.

Parmi les nouveaux barons et baronnes figurent des personnalités engagées au service de la société. Evelyne Bruyère est récompensée pour son action auprès des victimes d’inceste et de violences sexuelles intrafamiliales (SOS Inceste Belgique). Le psychiatre Dirk De Wachter est distingué pour son apport à la santé mentale et à la réflexion sur les évolutions de la société. L’ancien haut fonctionnaire européen Jos Delbeke est salué pour son rôle majeur dans les négociations internationales sur le climat, tandis que la sociologue Firouzeh Nahavandi est honorée pour ses travaux consacrés notamment au monde musulman et à la place des femmes.

Le monde de la recherche est également représenté avec la neuropédiatre Marie-Cécile Nassogne, spécialiste de l’autisme, et le bio-ingénieur Ronny Swennen, référence mondiale dans l’agriculture tropicale et la sécurité alimentaire. Charly Herscovici, co-créateur et prébx1 sident de la Fondation Magritte ainsi que fondateur du musée Magritte, Kristina Engels-Verbeke, engagée auprès des enfants précarisés (vice-présidente de l’Association “Anade Belgïe”) et promotrice de l’art africain, ainsi que l’entrepreneur Wouter Torfs complètent cette liste.

Huit autres personnalités reçoivent une distinction dans les Ordres nationaux. La neurogénéticienne Rosa Rademakers est promue commandeur de l’Ordre de Léopold pour ses recherches sur les maladies neurodégénératives. Sept personnalités deviennent commandeurs de l’Ordre de la Couronne, parmi lesquelles le guitariste de jazz Philip Catherine, les artistes Ann Veronica Janssens et Otobong Nkanga, le chorégraphe Alain Platel, l’actrice Chris Lomme, l’huissier Patrick Van Buggenhout, pionnier d’un recouvrement éthique des dettes, ainsi que Philippe Vansteenkiste, fondateur de V-Europe, qui accompagne les victimes du terrorisme.

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