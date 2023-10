Le musée Magritte rouvre ses portes

Rafraîchi, moins énergivore et plus accueillant, le Musée Magritte à Bruxelles sera à nouveau ouvert au public dès samedi 11h00, après six mois de travaux.

La collection du Musée Magritte a ainsi repris ses quartiers aux Musées Royaux Belges Beaux-Arts situés dans le centre de la capitale belge. Pour célébrer cette réouverture, une pomme monumentale, symbole récurrent dans l’œuvre de Magritte, a été posée sur le toit du bâtiment fraîchement rénové.

Ces travaux de rénovation, d’un montant de 450.000 euros presque entièrement financé par les MRBBA avaient trois objectifs. “Nous avons d’abord voulu rafraîchir le musée pour conserver au mieux notre précieuse collection Magritte. Ensuite, nous tenions à nous engager vers une sobriété énergétique en rénovant l’ensemble des éclairages, désormais 100% LED. Enfin, cette rénovation avait pour but d’optimiser l’accueil des visiteurs pour un parcours optimal”, a expliqué la directrice générale des Musées Royaux, Sara Lammens.

“Le musée Magritte est devenu un incontournable dans le paysage muséal belge. Une institution, même très populaire, ne doit toutefois jamais vivre sur ses acquis. Après 4 millions de visiteurs, il fallait rénover les lieux pour un meilleur accueil du public, des techniques plus économes en énergie, et pour que les œuvres du peintre belge soient encore mieux conservées et mises en valeur”, s’est de son côté enthousiasmé le Secrétaire d’État Thomas Dermine. La collection du célèbre peintre surréaliste belge avait été déplacée dans les espaces d’exposition temporaire durant la rénovation.

Belga – Photo: MRBBA